Из-за весенних паводков в зону подтопления могут попасть 5 тыс. поселений и 1,5 млн человек.

В ходе совещания с правительством Владимир Путин предупредил, что в России ожидаются масштабные паводки. В зону возможного подтопления может попасть до 5 тыс. населенных пунктов или 1,5 млн человек.

Наиболее сложная обстановка по паводкам может сложиться на Дальнем Востоке.

22 марта МЧС России сообщило начале весенних подтоплений регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.