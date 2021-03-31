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Владимир Путин: масштабные паводки угрожают 1,5 млн россиян

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1 час назад
Из-за весенних паводков в зону подтопления могут попасть 5 тыс. поселений и 1,5 млн человек.
В ходе совещания с правительством Владимир Путин предупредил, что в России ожидаются масштабные паводки. В зону возможного подтопления может попасть до 5 тыс. населенных пунктов или 1,5 млн человек.
Наиболее сложная обстановка по паводкам может сложиться на Дальнем Востоке.
22 марта МЧС России сообщило начале весенних подтоплений регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Также в 11 субъектах РФ уже фактически начался пожароопасный сезон, добавил президент.
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