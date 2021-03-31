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Путин заявил, что "дикий капитализм" неприемлем

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Президент РФ Владимир Путин заявил, что дикий капитализм неприемлем, поскольку он ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, передает РИА «Новости».
Путин заявил о неприемлемости "дикого капитализма"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом глава государства сказал во время церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.
Президент добавил, что «безудержное» извлечение прибыли из бизнеса неприемлемо, и назвал такой процесс «голым капитализмом».
Государственный лидер уточнил, что в конечном счете он приводит к разрушению общества, государства и самого бизнеса.
«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил Путин.
Ранее президент РФ заявил, что государство окажет поддержку бизнесу, который трудоустроит тех, кто остался без работы в 2020 году. Путин также подчеркнул, что к концу 2021 года необходимо восстановить рынок труда до уровня 2019 года.
Кроме того, глава государства допустил возможность национализации предприятий для сохранения занятости.
Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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