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МИД России сожалеет о высылке российских дипломатов из Италии

Газета.Ru
2 часа назад
В МИД России выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, передает РИА «Новости».
МИД России сожалеет о высылке российских дипломатов из Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ведомстве уточнили, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно
«Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно», — заключили в министерстве.
Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим выдворяет двух российских официальных лиц.
В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии и российский военнослужащий, работающий в посольстве России в Риме. Итальянский военный якобы передавал секретные документы российскому офицеру в обмен на денежное вознаграждение. Предполагается, что итальянец пошел на такие действия из-за проблем в семье.
В связи с произошедшим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение позитивных отношений с Италией.
Политика,Дмитрий Песков,МИД,РИА Новости,Рим,Италия,
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