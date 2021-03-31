МИД России сожалеет о высылке российских дипломатов из Италии

В ведомстве уточнили, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии и российский военнослужащий, работающий в посольстве России в Риме. Итальянский военный якобы передавал секретные документы российскому офицеру в обмен на денежное вознаграждение. Предполагается, что итальянец пошел на такие действия из-за проблем в семье.