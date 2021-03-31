"Я, к сожалению, не могу подтвердить это заявление о требованиях. Там никаких требований не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, видеоконференция, которая прошла во вторник, не была подменой минского формата. На переговорах обсуждалась не только ситуация на Украине , круг тем был значительно шире.

"Еще раз повторю, что это никоим образом не было подменой минского формата", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "круг тем был гораздо шире, чем Украина". "Хотя на Украине тоже остановились достаточно подробно", - отметил Песков.

Необходимость нормандского саммита

По его словам, лидеры РФ, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон признают необходимость проведения нового саммита "нормандской четверки", но при условии выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущем саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

"Все говорили, что саммит необходим, но также оговаривались, ведь никто не забывает о парижском саммите, о том, что с имплементацией парижских договоренностей дела обстоят не лучшим образом", - сказал он.

Представитель Кремля также сообщил, что лидеры согласились с необходимостью активизировать работу политических советников "нормандской четверки".

"Красные линии"

Песков отметил, что Путин в ходе трехсторонней конференции не обозначал никаких "красных линий" в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, эти положения уже давно им известны.

"Нет, это не так. Не надо было ничего обозначать, все красные линии давно известны и канцлеру [ФРГ] Меркель, и президенту [Франции] Макрону. Поэтому в этом нет необходимости. В целом речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей и той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих договоренностей", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации в украинских СМИ.

Провокации со стороны Киева

Путин подчеркнул необходимость повлиять на Киев, чтобы он отказался от чреватых серьезными последствиями провокаций в Донбассе, рассказал пресс-секретарь президента.

"Речь шла о том, что обе стороны [конфликта] должны проявить ответственность. Но в этом контексте Путин говорил о том, что нужно использовать все возможное влияние на Киев с тем, чтобы он отказался от потенциальных замыслов по провокационным действиям, которые чреваты достаточно серьезными последствиями", - сказал он.

Кремль выражает обеспокоенность, что украинская сторона может пойти на провокационные действия на юго-востоке страны, которые создадут угрозу гражданской войны, подчеркнул Песков.

Комментируя мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский по действиям в отношении Донбасса сравнялся со своим предшественником Петром Порошенко , представитель Кремля напомнил, что "военные действия, агрессия украинских вооруженных сил против своего же народа началась в то время, когда главой украинского государства был Порошенко", но сейчас Украиной руководит Зеленский.