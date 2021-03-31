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Песков рассказал подробности переговоров Путина с Макроном и Меркель

ТАССиещё 6
1 час назад
Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон в ходе конференции с президентом России Владимиром Путиным не выдвигали требований в адрес РФ, чтобы Москва взяла на себя обязательство по стабилизации перемирия в Донбассе. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я, к сожалению, не могу подтвердить это заявление о требованиях. Там никаких требований не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, видеоконференция, которая прошла во вторник, не была подменой минского формата. На переговорах обсуждалась не только ситуация на Украине, круг тем был значительно шире.
"Еще раз повторю, что это никоим образом не было подменой минского формата", - подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, "круг тем был гораздо шире, чем Украина". "Хотя на Украине тоже остановились достаточно подробно", - отметил Песков.

Необходимость нормандского саммита

По его словам, лидеры РФ, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон признают необходимость проведения нового саммита "нормандской четверки", но при условии выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущем саммите в Париже 9 декабря 2019 года.
"Все говорили, что саммит необходим, но также оговаривались, ведь никто не забывает о парижском саммите, о том, что с имплементацией парижских договоренностей дела обстоят не лучшим образом", - сказал он.
Представитель Кремля также сообщил, что лидеры согласились с необходимостью активизировать работу политических советников "нормандской четверки".

"Красные линии"

Песков отметил, что Путин в ходе трехсторонней конференции не обозначал никаких "красных линий" в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, эти положения уже давно им известны.
"Нет, это не так. Не надо было ничего обозначать, все красные линии давно известны и канцлеру [ФРГ] Меркель, и президенту [Франции] Макрону. Поэтому в этом нет необходимости. В целом речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей и той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих договоренностей", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации в украинских СМИ.

Провокации со стороны Киева

Путин подчеркнул необходимость повлиять на Киев, чтобы он отказался от чреватых серьезными последствиями провокаций в Донбассе, рассказал пресс-секретарь президента.
"Речь шла о том, что обе стороны [конфликта] должны проявить ответственность. Но в этом контексте Путин говорил о том, что нужно использовать все возможное влияние на Киев с тем, чтобы он отказался от потенциальных замыслов по провокационным действиям, которые чреваты достаточно серьезными последствиями", - сказал он.
Кремль выражает обеспокоенность, что украинская сторона может пойти на провокационные действия на юго-востоке страны, которые создадут угрозу гражданской войны, подчеркнул Песков.
Комментируя мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский по действиям в отношении Донбасса сравнялся со своим предшественником Петром Порошенко, представитель Кремля напомнил, что "военные действия, агрессия украинских вооруженных сил против своего же народа началась в то время, когда главой украинского государства был Порошенко", но сейчас Украиной руководит Зеленский.
"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне", - отметил Песков. "Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", - признался он. Представитель Кремля уточнил, что имеет в виду "гражданскую войну, которая там (на Украине) уже была".
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