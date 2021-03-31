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Лавров: Москва в рамках Совета Россия - НАТО предлагала восстановить контакты военных

ТАССиещё 3
42 минуты назад
Россия не отказывается работать в Совете Россия - НАТО (СРН), предлагает восстановить контакты по линии военных. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на специальной сессии Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Лавров: Москва в рамках Совета Россия - НАТО предлагала восстановить контакты военных
Фото: ТАССТАСС
"Наш коллега господин Столтенберг заявляет, что Россия отказывается работать в Совете Россия - НАТО. Мы не отказываемся работать, просто мы не хотим там сидеть и слушать про Украину. НАТО не имеет никакого отношения к Украине, а они всегда, предлагая созвать Совет Россия-НАТО, настаивают на том, чтобы первым вопросом была Украина. Мы пару раз посидели, послушали, мы все это знаем. Поэтому мы предложили восстановить контакты по линии военных, чтобы спасти вот то самое комплексное соглашение по безопасности, которое в Хельсинки было заключено. Отказываются", - сказал Лавров.
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