В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В МИД Италии вызвали российского посла

Ura.Ru
1 час назад
Российского посла вызвали в МИД Италии после обвинения одного из дипломатов РФ в шпионаже. Об этом заявил в СМИ представитель отечественного министерства иностранных дел.
В МИД Италии вызвали российского посла
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Да, подтверждаю. Подробности последуют», — приводит слова работника российского МИД РИА «Новости».
Посол Сергей Разов явился по просьбе генсекретаря итальянского ведомства Элизабетты Беллони. Ей указание пригласить Разова выдал лично глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
В Италии 30 марта задержали российского офицера. Мужчина был аккредитован посольством РФ в Риме. Он подозревается в шпионаже. Его положение сейчас рассматривается из-за дипломатического статуса. Посольство России подтвердило информацию о задержании сотрудника военного атташе.
Ранее двух российских дипломатов выслала Болгария. Предполагается, что они работали на разведку. Также выслать сотрудников российской дипмиссии за шпионаж требовала Австрия, напоминает телеканал 360. В ответ на массовые высылки Россия поступила зеркально и выдворила из страны нескольких европейских дипломатов, пишет «Национальная служба новостей».
Политика,МИД,Телеканал "360° Подмосковье",РИА Новости,Россия,Италия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители