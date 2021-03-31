В МИД Италии вызвали российского посла

«Да, подтверждаю. Подробности последуют», — приводит слова работника российского МИД РИА «Новости».
Посол Сергей Разов явился по просьбе генсекретаря итальянского ведомства Элизабетты Беллони. Ей указание пригласить Разова выдал лично глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
В Италии 30 марта задержали российского офицера. Мужчина был аккредитован посольством РФ в Риме. Он подозревается в шпионаже. Его положение сейчас рассматривается из-за дипломатического статуса. Посольство России подтвердило информацию о задержании сотрудника военного атташе.