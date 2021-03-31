В МИД Италии вызвали российского посла

В Италии 30 марта задержали российского офицера. Мужчина был аккредитован посольством РФ в Риме. Он подозревается в шпионаже. Его положение сейчас рассматривается из-за дипломатического статуса. Посольство России подтвердило информацию о задержании сотрудника военного атташе.