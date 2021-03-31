РФ играет важную роль в преодолении разногласий ОАЭ и Ирана — дипсоветник президента ОАЭ

Эмиратский политик отметил, что в настоящее время отношения РФ и ОАЭ переживают подъем.

Дипсоветник президента ОАЭ подчеркнул, что Россия играет «чрезвычайно важную и даже главную роль» в решении многих проблем Ближнего Востока. «РФ является частью того механизма, который будет способствовать стабилизации ситуации в регионе и его последующему процветанию», — пояснил Гаргаш.