РФ играет важную роль в преодолении разногласий ОАЭ и Ирана — дипсоветник президента ОАЭ

«Мы хотели бы, чтобы у нас были нормальные отношения с Ираном. Мы признаем, что существуют, безусловно, и противоречия, и разные позиции. Роль России очень важна для преодоления того разрыва, который существует между нами и Ираном. И здесь Россия может способствовать укреплению стабильности», — сказал он.
«Это отношения, которые опираются на взаимное доверие. Мы надеемся, что они продолжатся еще долгие годы. Мы уважаем позицию России и хотели бы укрепить те аспекты, в которых сотрудничаем», — добавил он.