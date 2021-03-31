Совфед рассмотрит закон о праве переизбрания президента

Совет Федерации рассмотрит в среду на заседании закон, который, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два президентских срока, а также расширяет перечень ограничений, при которых гражданин РФ не может претендовать на мандат депутата Госдумы

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Тем самым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками в Конституцию РФ. Автором законопроекта выступил, в частности, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас . Во вторник возглавляемый им комитет поддержал документ и рекомендовал сенаторам одобрить его на заседании в среду.

Закон уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков. Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему должность президента РФ без учета числа сроков, в течение которых это лицо занимало эту должность на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции РФ, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением, говорится в законе.

Также закон расширяет перечень ограничений права избираться депутатом Госдумы. Предусматривается, что не имеет права быть избранным в Госдуму гражданин РФ, осужденный к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

С учетом требований статьи 81 Конституции РФ в законе "О выборах президента РФ" закрепляется, что президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа. При этом это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.