Россия готова восстанавливать связи с Евросоюзом

В пресс-службе Кремля сообщили, что в числе прочего стороны обсудили положение дел в отношениях между Россией и Евросоюзом.
С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность, — говорится в сообщении Кремля.
Также в ходе беседы главы трёх государств обсудили положение дел на Украине, перспективы регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе, а также Путин дал коллегам разъяснения по делу Навального. Об этом писал NEWS.ru.