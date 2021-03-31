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Путин назвал условие восстановления связи России с ЕС

News.ru
19 минут назад
Россия готова восстанавливать связи с Европейским союзом, но лишь в том случае, если будет проявлена встречная заинтересованность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора в формате видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Россия готова восстанавливать связи с Евросоюзом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В пресс-службе Кремля сообщили, что в числе прочего стороны обсудили положение дел в отношениях между Россией и Евросоюзом.
С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность, — говорится в сообщении Кремля.
Также в ходе беседы главы трёх государств обсудили положение дел на Украине, перспективы регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе, а также Путин дал коллегам разъяснения по делу Навального. Об этом писал NEWS.ru.
Политика,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ЕС,Россия,Германия,Франция,
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