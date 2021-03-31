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Совфед одобрил законы о наказании за унижение ветеранов

RT на русскомиещё 7
3 часа назад
Совфед одобрил пакет законов с поправками в УК и КоАП, ужесточающими наказание для граждан за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства.
Совфед одобрил законы о наказании за унижение ветеранов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
За эти нарушения будет грозить максимальный штраф до 5 млн рублей или пять лет лишения свободы.
В частности, устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Оно будет приравнено к реабилитации нацизма.
Политика,Санкции,Совет Федерации,Госдума,
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