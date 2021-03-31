В Кремле выразили несогласие с докладом Госдепа по правам человека

По его словам, острота «этих фраз то повышается, то снижается» в зависимости от того периода, в котором находятся российско-американские двусторонние отношения.

В качестве примера госсекретарь привёл «геноцид» уйгуров в Китае, а также применение насилия к протестующим в Белоруссии. Не обошли в этом вопросе и Россию. В докладе Госдепа говорится о наличии «существенных проблем с обеспечением прав человека» в РФ. Так, упоминаются «незаконные задержания», «опасные для жизни условия содержания в тюрьмах», «серьёзные ограничения на участие в политических процессах», «внесудебные убийства и попытки внесудебных убийств», атаки на оппозиционных политиков, журналистов и ведущих борьбу с коррупцией.