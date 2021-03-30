Шевченко поддержал новую партию Рыкова

Депутат Владимирской облдумы и член правления «Левого фронта» Максим Шевченко
в беседе с Daily Storm рассказал, что скорее всего на выборах в Госдуму
поддержит «Российскую партию свободы и справедливости» (РПСС) Константина Рыкова
.
По его словам, его не устраивают некоторые действия руководства КПРФ
, несмотря на большое количество «порядочных людей» в партии. Также журналист подчеркнул, что идея «свободы и справедливости» для России
кажется ему единственно верной.
«Я с огромной симпатией отношусь к моим товарищам из КПРФ, но у меня и в жизни, и в политике свой путь. Безусловно, я люблю свою страну и считаю, что «свобода и справедливость» для нее являются единственным лозунгом, который по-настоящему соответствует. Сама идея меня не отталкивает, и наоборот, является моей исконной идеей, в современном ключе», — отметил Шевченко.
Возглавивший РПСС Рыков — его старый друг, чьи принципы ему хорошо известны, отметил Шевченко: «Мы вместе работали, у нас разные взгляды на некоторые вопросы, но он безусловно порядочный человек. Я предпочитаю с друзьями двигаться в будущее».
Шевченко уточнил, что не порывает с КПРФ. «Я на эти выборы будут двигаться с теми людьми, кого считаю порядочными. Порядочные люди из других партий — я к ним отношусь с огромной симпатией и уважением. Их очень много в и в КПРФ, я их буду поддерживать, даже если пойду [от РПСС]», — добавил он, уточнив, что его участие в выборах от РПСС — пока «нерешенный вопрос».
При этом политик выразил недовольство некоторыми ходами ЦК КПРФ и, в частности, оскорблением от главы московского отделения КПРФ Валерия Рашкина
.
«Не знаю, может, мы договоримся, но я пока не слышу попыток договоренности — слышу оскорбления от членов ЦК КПРФ, например, Рашкина, который не извинился за «соловьиный помет». Это заявление висело и на сайте [ЦК КПРФ]. Стало быть, это позиция и их, что я с их точки зрения имею отношение к [телеведущему Владимиру] Соловьеву и пропаганде. Чудовищное оскорбление для меня», — добавил он.
Несмотря на уход с поста главы фракции КПРФ в законодательном собрании Владимирской области, Шевченко подчеркнул, что складывать мандат депутата он не намерен. «Такого шанса нет. Только если я изберусь депутатом Госдумы. Никто не может от меня этого потребовать, и я не подчинюсь никакому давлению», — заключил он.
28 марта «Коммунистическая партия социальной справедливости» (КПСС
), основанная Андреем Богдановым
в 2012 году, прошла ребрендинг — новый глава партии Константин Рыков переименовал ее в «Российскую партию социальной справедливости» и заявил о смене курса. По его словам, партия будет помогать «множеству лидеров» выйти на выборы в Госдуму осенью 2021 года, чтобы побороться за депутатские мандаты.
Ранее глава московских коммунистов Валерий Рашкин заявил, что журналист и политик Максим Шевченко высказывается «по заказу администрации президента
», говоря о «слабой команде КПРФ» в столице. По мнению лидера КПРФ в Мосгордуме, от высказываний журналиста «несет соловьиным пометом».