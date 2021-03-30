Шевченко поддержал новую партию Рыкова

Возглавивший РПСС Рыков — его старый друг, чьи принципы ему хорошо известны, отметил Шевченко: «Мы вместе работали, у нас разные взгляды на некоторые вопросы, но он безусловно порядочный человек. Я предпочитаю с друзьями двигаться в будущее».

Шевченко уточнил, что не порывает с КПРФ. «Я на эти выборы будут двигаться с теми людьми, кого считаю порядочными. Порядочные люди из других партий — я к ним отношусь с огромной симпатией и уважением. Их очень много в и в КПРФ, я их буду поддерживать, даже если пойду [от РПСС]», — добавил он, уточнив, что его участие в выборах от РПСС — пока «нерешенный вопрос».