В Крыму одобрили решение парижского суда по делу Ощадбанка

По его словам, Украине не удастся нажиться и поправить свое финансовое положение за счет России, спекулируя на крымской теме.

Ранее украинский Ощадбанк заявил, что выиграл в арбитражном трибунале в Париже иск против РФ о взыскании 1,3 миллиарда долларов ущерба в связи с утерей активов в Крыму и будет теперь добиваться его исполнения во всех юрисдикциях.