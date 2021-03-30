В Крыму одобрили решение парижского суда по делу Ощадбанка

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал отличным сигналом отказ суда в Париже взыскать с России 1,3 миллиарда долларов в пользу украинского Ощадбанка.
Апелляционный суд Парижа во вторник отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" (Ощадбанк) о взыскании с России 1,3 миллиарда долларов. Суд поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала.
"Это отличный сигнал для других европейских судов. Сигнал, временно купирующий украинскую псевдоактивность на юридическом фронте на крымском направлении", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, Украине не удастся нажиться и поправить свое финансовое положение за счет России, спекулируя на крымской теме.
Ранее украинский Ощадбанк заявил, что выиграл в арбитражном трибунале в Париже иск против РФ о взыскании 1,3 миллиарда долларов ущерба в связи с утерей активов в Крыму и будет теперь добиваться его исполнения во всех юрисдикциях.
Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны.