В России объяснили отказ Небензи выступать на встрече с Байденом

Полянский также пояснил, почему российский представитель не выступила на встрече с Байденом. "В контексте, когда посол России в США был отозван в Москву для консультаций, мы решили, что было бы неправильно для нас что-либо говорить в то время, когда наши двусторонние отношения пересматриваются", - отметил он.
Президент США 18 марта провел встречу в режиме видеоконференции с постоянными представителями при ООН стран, входящих в Совет Безопасности всемирной организации. Американский лидер, в частности, отметил необходимость действий СБ ООН в связи с широким кругом региональных кризисов в ряде стран, в том числе в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене. Помощники Байдена также ознакомили постпредов при ООН с "приоритетами США, касающимися вопросов изменения климата и региональной безопасности".