В России объяснили отказ Небензи выступать на встрече с Байденом

Полянский также пояснил, почему российский представитель не выступила на встрече с Байденом. "В контексте, когда посол России в США был отозван в Москву для консультаций, мы решили, что было бы неправильно для нас что-либо говорить в то время, когда наши двусторонние отношения пересматриваются", - отметил он.