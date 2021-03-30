Путин может разъяснить ситуацию с Навальным

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о подготовке разговора между Путиным, Меркель и Макроном. Сегодня Песков рассказал, что беседа может состояться как по телефону, так и в видеоформате. Также он сообщил, что в ходе этого разговора президент России разъяснит собеседникам ситуацию вокруг Навального, если они попросят его об этом.