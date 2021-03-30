Путин может разъяснить ситуацию с Навальным

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о подготовке разговора между Путиным, Меркель и Макроном. Сегодня Песков рассказал, что беседа может состояться как по телефону, так и в видеоформате. Также он сообщил, что в ходе этого разговора президент России разъяснит собеседникам ситуацию вокруг Навального, если они попросят его об этом.
«В ходе такого общения любая из сторон вольна ставить те вопросы, которые считает важными. Это абсолютно нормальная практика», — отметил официальный представитель Кремля.
В феврале суд изменил Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу «Ив Роше» по той причине, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.