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Путин может разъяснить ситуацию с Навальным

Артём Кульша
25 минут назад
Президент России Владимир Путин разъяснит французскому коллеге Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель ситуацию вокруг Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.). Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о подготовке разговора между Путиным, Меркель и Макроном. Сегодня Песков рассказал, что беседа может состояться как по телефону, так и в видеоформате. Также он сообщил, что в ходе этого разговора президент России разъяснит собеседникам ситуацию вокруг Навального, если они попросят его об этом.
«В ходе такого общения любая из сторон вольна ставить те вопросы, которые считает важными. Это абсолютно нормальная практика», — отметил официальный представитель Кремля.
В феврале суд изменил Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу «Ив Роше» по той причине, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.
В начале марта США и Европейский союз ввели за это санкции в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, генерального прокурора России Игоря Краснова, еще четырех человек и нескольких предприятий и учреждений.
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