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Песков заявил, что формат контакта Путина с лидерами Франции и ФРГ определят позднее

ТАСС
8 часов назад
Контакт президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель прорабатывается, формат будет определен позднее. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Когда мы точно окончательно будем понимать, мы вас проинформируем. Здесь особо разницы нет, видео это или нет. Речь идет о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном. Будет ли это видео или голос, это уже второстепенный вопрос", - сказал он.
Ранее сообщалось о подготовке такого контакта лидеров. Песков заявлял, что такая конференция готовится не как мероприятие "нормандской четверки". По его словам, стороны планируют затронуть и ряд других вопросов.
Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что Путин даст необходимые разъяснения о ситуации вокруг Алексея Навального в ходе общения с Макроном и Меркель, если они об этом попросят.
"Естественно, в ходе такого общения любая из сторон вольна ставить те вопросы, которые считает важными. Это абсолютно нормальная практика. Если подобные вопросы будут поставлены, президент, конечно же, даст необходимые разъяснения", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ситуация на юго-востоке Украины

Кроме того, президент России в ходе предстоящего контакта с лидерами Германии и Франции планирует обсудить ситуацию на юго-востоке Украины, но конкретных решений не ожидается, добавил Песков.
"Вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на юго-востоке Украины", - сказал он.
Вместе с тем, по словам Пескова, решить вопрос эскалации ситуации без участия официального Киева вряд ли возможно.
Политика,Видео,Алексей Навальный,Ангела Меркель,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Германия,Франция,
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