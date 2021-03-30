"Когда мы точно окончательно будем понимать, мы вас проинформируем. Здесь особо разницы нет, видео это или нет. Речь идет о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном. Будет ли это видео или голос, это уже второстепенный вопрос", - сказал он.

Ранее сообщалось о подготовке такого контакта лидеров. Песков заявлял, что такая конференция готовится не как мероприятие "нормандской четверки". По его словам, стороны планируют затронуть и ряд других вопросов.

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что Путин даст необходимые разъяснения о ситуации вокруг Алексея Навального в ходе общения с Макроном и Меркель, если они об этом попросят.

"Естественно, в ходе такого общения любая из сторон вольна ставить те вопросы, которые считает важными. Это абсолютно нормальная практика. Если подобные вопросы будут поставлены, президент, конечно же, даст необходимые разъяснения", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ситуация на юго-востоке Украины

Кроме того, президент России в ходе предстоящего контакта с лидерами Германии и Франции планирует обсудить ситуацию на юго-востоке Украины, но конкретных решений не ожидается, добавил Песков.

"Вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на юго-востоке Украины", - сказал он.