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В Совфеде поддержали закон о новых сроках президента

Деловая газета "Взгляд"
57 минут назад
Профильный комитет Совета Федерации поддержал во вторник закон во исполнение поправок в Конституцию, разрешающий действующему президенту вновь претендовать на два президентских срока.
В Совфеде поддержали закон о новых сроках президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Совфед рассмотрит законопроект на заседании 31 марта. Одним из авторов документа выступил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, передает РИА «Новости».
Законопроект о поправке к Конституции был внесен Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 20 января 2020 года, первое чтение документа прошло 23 января. 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию.
24 марта 2021 года Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, который в том числе дает право действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.
Также вводятся дополнительные требования к кандидатам на пост президента: главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом».
Сам Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что для себя еще не принял решение, пойдет ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году.
Политика,Андрей Клишас,Владимир Путин,Конституционный комитет Госдумы,Совет Федерации,Госдума,РИА Новости,
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