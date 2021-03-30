Песков предостерег от безумия в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Донбассе становится более напряженной. В интервью «Аргументам и фактам» он выразил надежду, что это не приведет к полноценным боевым действиям.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Песков заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском страны «ни на йоту» не продвинулись в реализации минских соглашений и договоренностей, достигнутых в Париже в 2019 году.

«С «нормандским форматом» дела обстоят плохо. < > Сейчас мы видим нагнетание напряженности на линии соприкосновения. Фактически перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше», - рассказал он.

При этом, по словам представителя Кремля, никто не видит повода для того, чтобы организовать встречу на высшем уровне.

На вопрос, окажет ли Москва поддержку ДНР и ЛНР, если напряженность перерастет в боевые действия, Песков однозначного ответа не дал.

«Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет. Очень надеемся на это. Тут больше нечего сказать», - сказал он.

Как писал «Рамблер», на прошлой неделе украинские СМИ рассказали, что власти ДНР начали стягивать технику и личный состав в Горловку, на территорию завода «Эластомер». Предприятие находится в девяти километрах от линии разграничения. Второй объект ДНР появился неподалеку от населенного пункта Моспино.