За сколько Россия продала Аляску

Договор между Российской империей и США о продаже Аляски был подписан в Вашингтоне 154 года назад, 30 марта 1867 года. Сделку обе стороны посчитали для себя выгодной.

Фото: FLICKR.COM/IAN COLLINS FLICKR.COM/IAN COLLINS

В середине XIX века территория Аляски являлась мало освоенной и по меркам того времени считалась невероятно удалённой. А плохой климат был мало пригоден для проживания. Тем не менее в начале XIX века Аляска приносила доходы в русскую казну, в основном, за счёт торговли пушниной, но постепенно промысел пришёл в упадок. Стало понятно, что расходы на содержание и защиту этой уязвимой территории будут значительно превышать потенциальную прибыль.

С 1799 года Аляска осваивалась специально учреждённой монополией — Русско-американской компанией (РАК). А в первые десятилетия после открытия этой территории русской экспедицией под руководством М.Гвоздева и И.Фёдорова в 1732 году — частными лицами.

Продать Аляску чиновники царской России предлагали с начала 1850-х годов, но всерьёз об этом заговорили и стали вести переговоры лишь в 1866 году при президенте Эндрю Джонсоне . В том же году 28 декабря решение о продаже российских владений в Северной Америке было принято на специальном заседании Министерства иностранных дел в присутствии императора Александра II.

Согласно договору, подписанному 30 марта 1867 года, Соединённые Штаты заплатили России за Аляску — 7,2 млн долларов (11 миллионов царских рублей). Площадь отошедших владений составила 1,5 млн кв. км. Полученные средства были истрачены главным образом на приобретение за границей принадлежностей для российского железнодорожного транспорта, что было сочтено выгодной сделкой.

В Америке отношение к покупке было неоднозначным, недаром договор был ратифицирован большинством всего в один голос. Однако, когда на Аляске обнаружили золото и богатые минеральные ресурсы, сделка была признана главным достижением администрации Э. Джонсона.