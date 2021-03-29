В Госдуме отреагировали на новые санкции Канады

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По словам Шеремета, санкции стали привычным элементом политической жизни и уже "не вызывают эмоций". Политик заявил агентству, что рестрикции становятся инструментом "в войне против крымчан и их выбора".

Кроме того, решение канадского руководства Шеремет считает недальновидным. По мнению депутата, это непродуктивный шаг, который вредит международным отношениям. Он отметил, что этот недружественный шаг со стороны Канады "не делает ей чести".