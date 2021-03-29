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Памфилова заявила, что США попытаются "оттоптаться" на выборах в РФ

Газета.Ruиещё 1
46 минут назад
Председатель Центрального избирательного комитета (ЦИК) России Элла Памфилова выразила уверенность, что западные страны попытаются вмешаться в выборы в Госдуму. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 24».
Памфилова: "США хотят оттоптаться" на выборах в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, на думские выборы «наложит отпечаток» то, как в ноябре 2020 года прошли выборы в США.
«Вы все видели, как они прошли: с какими казусами электоральными, потерей бюллетеней. Сейчас возникает необходимость доказать, что у нас может быть хуже, оттоптаться на наших выборах», — заявила Памфилова.
По ее мнению, о том, что будут наблюдаться попытки повлиять на ход избирательной кампании в РФ, свидетельствует «вся логика происходящего сейчас в отношениях между многими странами Запада, в первую очередь, США, и Россией».
Памфилова отметила, что членов избиркомов уже готовят «к отражению разного рода провокаций, стрессоустойчивости».
«Главное наше оружие — это полная открытость», — считает она.
Представитель ЦИКа указала, что российская сторона, в отличие от Соединенных Штатов «не боится», и в числе прочего приглашает на выборы международных наблюдателей.
«Наше оружие — правда, открытость, прозрачность, в первую очередь ориентация именно на нашего избирателя. В первую очередь умение фактами обезоруживать и разоблачать всякую дезинформацию. Готовимся к честной профессиональной работе», — добавила Памфилов.
До этого стало известно о сроках начала избирательной кампании в России.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму, запланированных на 19 сентября 2021 года. Она сообщала, что онлайн-голосование пройдет наряду с традиционным в Москве и еще пяти российских регионах.
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