Россия усилит свое влияние в Киргизии через школьников

Во всех регионах Киргизии будут созданы русские школы. Такое решение принято министерствами образования двух стран. Конкурировать в Киргизии России придется с Турцией , претендующей на роль лидера тюркского мира, в том числе в образовании. Какие цели позволит достичь Москве эта «мягкая сила» и какие задачи решает Бишкек , разрешая у себя российские учебные программы?

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В марте министр образования и науки Киргизии Алмазбек Бейшеналиев и его российский коллега, глава Минпросвещения Сергей Кравцов подписали план первоочередных действий по расширению сотрудничества между двумя министерствами. Как сообщили в образовательном ведомстве Киргизии, подписанный протокол, в частности, предусматривает проект строительства в республике нескольких школ с русским языком обучения, соединяющих образовательные стандарты Киргизии и России.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, президенту Садыру Жапарову, который занял пост по итогам октябрьской революции 2020 года, придется доказывать верность России. В конце февраля Жапаров выступил против изменения статуса русского языка в республике (русский язык – официальный, киргизский – государственный). Кроме того, президент предложил продлить перекрестный год Киргизии и России – программу, которая была начата при свергнутом президенте Сооронбае Жээнбекове.

«В ходе официального визита делегации министерства просвещения России во главе с министром Кравцовым, были достигнуты договоренности, по которым в Кыргызстане будут построены девять общеобразовательных школ с русским языком обучения. Школы будут открыты в каждом регионе – в семи областях, городе Ош, и в столице – Бишкеке», – рассказала газете ВЗГЛЯД главный специалист по школьному образованию министерства образования и науки Киргизии Зоя Пак.

По словам собеседницы, планируется построить общеобразовательные школы, которые одновременно будут соответствовать российскому образовательному стандарту по физико-математическому и естественнонаучному направлениям, и госстандарту Киргизии по социально-гуманитарному профилю, искусству и культуре здоровья.

«Нельзя сказать, что стандарты Кыргызстана и России принципиально отличаются друг от друга, так как идет интеграция в мировое образовательное пространство, – отметила Пак. – При открытии школ с русским языком обучения, которые будут построены российской стороной, вопрос о введении стандартов будет более тщательно рассмотрен».

Представитель минобрнауки Киргизии напомнила, что и сейчас в республике есть учебные заведения, в работе которых принимает участие Россия. При Киргизско-российском славянском университете имени Бориса Ельцина, который был открыт в Бишкеке еще в 1992 году, работает средняя школа. Она, как и все учебные заведения республики, следует образовательному госстандарту Киргизии, но при этом там преподаются история и география России, а также по желанию выпускников проводится ЕГЭ (единый государственный экзамен). «В частной школе им. Чехова, учредителем которой является Российский Фонд мира, за счет внеклассных занятий по желанию учащихся изучаются предметы: «История России», «Обществоведение», – добавила Пак.

От образовательного сотрудничества с Россией в Киргизии ожидают дальнейшего укрепления дружеских отношений в области образования и культуры, подчеркнула Пак.

«Это успешное развитие русского языка на территории Кыргызстана, это волонтерская поддержка учителями из России школ Кыргызстана с русским языком обучения в рамках гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом, – перечислила представитель минобрнауки Киргизии. – Наконец, это увеличение квоты на бюджетные места для поступления в вузы Российской Федерации».

В целом, указала собеседница, в школах, где изучаются предметы российского образовательного стандарта, используются российские учебные программы, а в частных школах, которые обучаются по программам международного бакалавриата – международные программы, указала Пак.

В Киргизии много лет действуют турецкие, американские и другие иностранные образовательные учреждения, пояснил политолог Бакыт Бакетаев. Собеседник выразил надежду, что русские школы составят конкуренцию этим инструментам «мягкой силы».

«Меня и других представителей старшего поколения очень беспокоит то, чем будет загружено сознание молодого гражданина Киргизии, который учится в иностранной школе. Мы все родом из СССР, и русские школы для нас – это возвращение к истокам», – подчеркнул Бакетаев.

«Школы с российскими предметами в Кыргызстане нужны, количество населения в стране растет, – отметил киргизский политолог. – И это задел на далекое будущее. То, что Россия строит у нас не только электростанции, но и школы - показатель того, что она относится к Киргизии как к братской стране. Наши дети будут знать и передавать своим детям, что эти школы построили русские, большое влияние на гуманитарную сферу окажут российские образовательные программы. Важно, что выпускники этих школ потом захотят учиться в российских вузах».

Из иностранных языков в Киргизии имеют преимущества русский и турецкий язык, в свою очередь, пояснил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин . Русский язык сохраняет сильные позиции исторически, а также по экономической, культурной близости двух стран; второй – лексически, поскольку оба языки относятся к тюркской языковой группе, пояснил собеседник. «Конечно, конкуренция за культурное, языковое влияние с Турцией у России там есть, как и везде в странах Средней Азии. Но тут два варианта: или мы открываем русские школы, или вводим силы специального назначения и закрываем турецкие.

Россия пошла по первому пути и это правильно. В этом смысле, это конечно, «мягкая сила», – констатирует эксперт.

По оценке Жарихина, в открытии русских школ в республике нет ничего удивительного, поскольку русский язык является там вторым государственным.

«Другое дело, что в России рассматривали Киргизию иногда по остаточному принципу в этом направлении, хорошо, что сейчас перестали жадничать и будут развивать там наш образовательный сектор», – отмечает эксперт.

Собеседник напоминает, что Киргизия территориально близка к Афганистану, где «не все спокойно, мягко говоря». Отмечались случаи проникновения исламистских боевиков из Афганистана через Таджикистан на юг Киргизии. Самым известным эпизодом были вооруженные столкновения между боевиками « Исламского движения Узбекистана » и киргизскими и узбекскими военными в Баткенской области Киргизии в 1999-2000 годах.

«Киргизы боятся остаться без нашей поддержки один на один с опасным соседом в этой геополитической ситуации, когда американцы рано или поздно все равно уйдут из Афганистана», – указывает он . «По этой же причине мы также заинтересованы в союзнических отношениях с Киргизией в той мере, в какой понимается союзничество на пост-советском пространстве», – постулирует Жарихин.

«Бишкек заинтересован в тесном сотрудничестве с Москвой, разумеется и по экономическим причинам. Здесь все очень тесно взаимосвязано: мы знаем, что киргизские граждане в значительной степени выживают за счет работы в России, и когда у нас экономический кризис, в Кыргызстане с небольшим лагом по времени грядет политический кризис. Потерявшая работу в России киргизская молодежь, вернувшись домой и концентрируясь в больших городах и не найдя себе приложения сил, становится благодатной движущей силой для переворотов», – отмечает собеседник.