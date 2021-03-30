Россия упрекнула Канаду в игнорировании реальности

Как заявили дипломаты, «не должно быть никаких сомнений, что Крым – часть России», за воссоединение «свободно и мирно высказалось» большинство жителей Крыма. Россия подчеркнула право крымчан на «самоопределение, закрепленное в Уставе ООН
». Референдум «помог спастись от насилия со стороны тех, кто зажимает русский язык и русскую культуру, рвет вековые связи между братскими народами в угоду чьим-то чужим интересам». Посольство указало, что все, посетившие Крым после возвращения региона «в родную гавань», могут подтвердить «динамичное развитие полуострова, укрепление межконфессионального мира и защиту прав проживающих там народов».