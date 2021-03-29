Эллу Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Памфилова возглавляет ЦИК с марта 2016 года. В понедельник, 29 марта, состоялось первое заседание ЦИК в новом составе, на котором выбирали новое руководство комиссии.

Источник обратил внимание, что под руководством Памфиловой федеральные выборы в стране проходили организованно, а массовых протестов из-за них не было.