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Эллу Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Мария Иванова
5 часов назад
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) тайным голосованием переизбрала Эллу Памфилову своим председателем еще на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Эллу Памфилову переизбрали председателем ЦИК
Фото: РамблерРамблер
Памфилова возглавляет ЦИК с марта 2016 года. В понедельник, 29 марта, состоялось первое заседание ЦИК в новом составе, на котором выбирали новое руководство комиссии.
Вторым кандидатом на пост главы ЦИК стал Александр Курдюмов - член Центризбиркома по квоте от Госдумы (ЛДПР). За него проголосовал один человек, а за Памфилову, вошедшую в состав ЦИК по квоте президента, - 14 человек.
Как сообщал «Рамблер», еще в начале года источники СМИ, близкие к администрации президента и ЦИК, заявили, что у Памфиловой хорошие шансы сохранить пост.
Собеседник «Интерфакса», близкий к Кремлю, отметил, что при Памфиловой в ЦИК провели несколько «довольно сложных» избирательных компаний, а в прошлом году прошло голосование по конституционным поправкам.
Источник обратил внимание, что под руководством Памфиловой федеральные выборы в стране проходили организованно, а массовых протестов из-за них не было.
Политика,Александр Курдюмов,Элла Памфилова,Администрация Президента РФ,ЛДПР,Центризбирком России,Госдума,Интерфакс,
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