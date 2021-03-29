Эллу Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Памфилова возглавляет ЦИК с марта 2016 года. В понедельник, 29 марта, состоялось первое заседание ЦИК в новом составе, на котором выбирали новое руководство комиссии.
Вторым кандидатом на пост главы ЦИК стал Александр Курдюмов - член Центризбиркома по квоте от Госдумы (ЛДПР). За него проголосовал один человек, а за Памфилову, вошедшую в состав ЦИК по квоте президента, - 14 человек.
Как сообщал «Рамблер», еще в начале года источники СМИ, близкие к администрации президента и ЦИК, заявили, что у Памфиловой хорошие шансы сохранить пост.
Собеседник «Интерфакса», близкий к Кремлю, отметил, что при Памфиловой в ЦИК провели несколько «довольно сложных» избирательных компаний, а в прошлом году прошло голосование по конституционным поправкам.
Источник обратил внимание, что под руководством Памфиловой федеральные выборы в стране проходили организованно, а массовых протестов из-за них не было.