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Кремль: Путин не планировал разговаривать с Зеленским

Газета.Ruиещё 11
5 часов назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина пока нет в планах разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Интерфакс».
Кремль: "Пока нет в планах разговора с Зеленским"
Фото: ReutersReuters
«Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано», — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина на данный момент нет встречи лидеров стран «нормандского формата».
До этого глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на апрель запланирована встреча лидеров стран в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Политика,Владимир Зеленский,Леонид Кравчук,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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