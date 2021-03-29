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Кандидатуру Памфиловой выдвинули на пост председателя ЦИК

ТАССиещё 31
7 часов назад
Кандидатура председателя прошлого состава Центризбиркома России Эллы Памфиловой выдвинута на пост главы нового состава ЦИК РФ.
Кандидатуру Памфиловой выдвинули на пост председателя ЦИК
Фото: ТАССТАСС
С таким предложением выступила член ЦИК РФ Людмила Маркина на первом заседании нового состава ЦИК в понедельник.
Член ЦИК Александр Курдюмов также предложил свою кандидатуру на пост председателя Центризбиркома.
Политика,Александр Курдюмов,Людмила Маркина,Элла Памфилова,Центризбирком России,
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