Стала известна возможная дата послания Путина

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию, пообещав позже сообщить дату оглашения послания.

Собеседники, знакомые с ходом подготовки послания, рассказали, что в нем будет много социальных инициатив, а сейчас идет сбор предложений.

В феврале официальный представитель Кремля упоминал, что в своем послании Путин может затронуть темы социально-экономического, технологического и иного развития России.