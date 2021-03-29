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Стала известна возможная дата послания Путина

Артём Кульша
7 часов назад
Президент Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию 22 апреля. Об этом сообщает РБК.
Стала известна возможная дата послания Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Собеседники, близкие к администрации главы государства и Совету Федерации, рассказали изданию, что в Кремле рассматривают эту дату, на которую приходится также день рождения Владимира Ленина, в качестве основной.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию, пообещав позже сообщить дату оглашения послания.
Собеседники, знакомые с ходом подготовки послания, рассказали, что в нем будет много социальных инициатив, а сейчас идет сбор предложений.
В феврале официальный представитель Кремля упоминал, что в своем послании Путин может затронуть темы социально-экономического, технологического и иного развития России.
В 2020 году, как сообщал «Рамблер», Путин огласил послание Федеральному собранию 15 января. В ходе него он предложил внести в Конституцию ряд изменений. 1 июля состоялся основной день общероссийского голосования о поправках. Согласно официальным результатам, 77,92% граждан России поддержали их внесение, 21,27% — не поддержали.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Совет Федерации,
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