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Пушков предупредил США о «серьезных» санкциях Китая

Газета.Ru
31 минуту назад
Китай способен ввести серьезные ответные санкции против Соединенных Штатов, предупредил член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пушков предупредил США о «серьезных» санкциях Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Российский сенатор подчеркнул, что США раньше не испытывали на себе последствия ответных санкций других государств, однако «неизбежно столкнутся с этим». При этом Пушков рассказал, какие именно меры будут эффективны для давления на Вашингтон.
«Китай способен ввести серьезные ответные меры. Но они будут действовать, только когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. Другая возможная мера - бойкот дипломатических инициатив Байдена», – написал член Совфеда.
Он также подчеркнул, что американской стороне не следует полагать, что именно она будет определять мировую повестку дня.
27 марта Китай ввел ответные санкции против США и Канады, которые ранее ввели ограничения против Пекина из-за предполагаемого нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Политика,Алексей Пушков,Совет Федерации,Китай,Соединенные Штаты,
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