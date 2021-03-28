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Путин назвал сроки снятия коронавирусных ограничений

BFM.RUиещё 17
13 часов назад
Основные ограничения в России снимут, когда будет создан популяционный иммунитет к коронавирусу, заявил Владимир Путин. По его словам, это может произойти к концу лета, передает «Интерфакс».
Президент пояснил, что для этого нужно, чтобы прививку от коронавируса получили около 70% взрослого населения.
Путин подчеркнул, что при сохранении нынешнего темпа вакцинации достижение этого показателя произойдет к концу лета.
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