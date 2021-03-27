Избирком Якутии обратился в полицию из-за фейков о вбросах

Избирком Якутии обратился в полицию из-за действий наблюдателей, распространяющих фейки о вбросах.

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Сегодня в Якутске начался второй день голосования на выборах мэра города. Волеизъявление проходит в жесткой конкурентной борьбе. Уже с утра стали активно распространяться сообщения о якобы готовящихся «вбросах» бюллетеней на УИК 756.

Представитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алёна Булгакова обратилась в комиссию за разъяснениями. Выяснилось, что некоторые наблюдатели приняли за «подготовку вброса» обычный выезд к избирателям, которые в силу уважительных причин голосуют у себя дома.

«На самом деле на УИК происходила подготовка выезда на надомное голосование. В коробку были собраны СИЗы для членов комиссии и избирателей. Все документы были надлежащим образом оформлены. На выездное голосование поступило 47 заявок, 50 бюллетеней было взято с собой — все в рамках закона. Сейчас эта процедура преподносится как нарушение. Это, на наш взгляд, намеренно распространяемая ложная информация», - заявила председатель ТИК Алла Самойлова.

По словам Самойловой, ТИК обратилась в полицию с жалобой на распространение фейковой информации.

Председатель ТИК также отметила, что наблюдатели, присутствующие на УИК 739, пытались спровоцировать скандал на основе того, что члены комиссии якобы не могут принимать заявки на голосование вне помещения от родственников.

«Такая возможность прописана в законе. В устном и письменном виде члены комиссии имеют полное право принимать заявки от доверенных лиц и родственников избирателей», - уточнила председатель ТИК.

Нарушений на выборах не зафиксировал наблюдатель от партии «Единая Россия» . Он лишь указал на вероятные нарушения и попросил уточнить подробную информацию у доверенного лица от партии. Однако доверенное лицо от «Справедливой России» отказалось дать комментарии по своим жалобам в адрес УИК.

В ТИК говорят, что за дни голосования поступило только четыре жалобы. По всем начато разбирательство. Члены комиссий могут допускать организационные ошибки, но грубых нарушений, которые повлияли бы на итоги волеизъявления, не зафиксировано.

Ситуация на участках находится под контролем.

Ранее «Рамблер» сообщал , что началось голосование на досрочных выборах мэра Якутска. В бюллетени включены шесть кандидатов от различных российских партий. Открылись 118 основных и четыре временных избирательных участка.