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Жириновский предложил отправлять мигрантов в пустующие российские деревни

Свободная прессаиещё 1
2 часа назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправлять мигрантов в пустующие российские деревни.
Жириновский предложил отправить мигрантов в деревни
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению политика, таким образом можно было бы решить сразу две проблемы – повысить численность населения и заполнить пустующие земли, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».
При этом он напомнил, что, например, таджики и узбеки — хорошие земледельцы.
«А у нас сколько пустующих земель с готовыми домами? Вот так должен быть государственный подход», — подчеркнул Жириновский.
Кроме того, глава ЛДПР считает, что отечественным компаниям надо в первую очередь нанимать на работу россиян. А те, кто хотел бы воспользоваться услугами трудовых мигрантов, должны самостоятельно «в специальных поездах» транспортировать их в места, где они планируют реализовывать свои проекты.
«Пусть сами обеспечивают их жильём и едой, после чего сами же и отвозят домой», – резюмировал Жириновский.
Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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