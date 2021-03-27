Жириновский предложил отправить мигрантов в деревни

По мнению политика, таким образом можно было бы решить сразу две проблемы – повысить численность населения и заполнить пустующие земли, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

При этом он напомнил, что, например, таджики и узбеки — хорошие земледельцы.

Кроме того, глава ЛДПР считает, что отечественным компаниям надо в первую очередь нанимать на работу россиян. А те, кто хотел бы воспользоваться услугами трудовых мигрантов, должны самостоятельно «в специальных поездах» транспортировать их в места, где они планируют реализовывать свои проекты.