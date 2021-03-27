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Крым предъявит Украине несколько исков по блокадам

Праймиещё 4
16 минут назад
Крым подготовит несколько исков к Украине, в том числе по транспортной и энергетической блокадам полуострова, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Общественность должна обратить внимание на попытку Киева устроить геноцид". Глава крымского парламента Владимир Константинов
Фото: © РИА Новости. Григорий Сысоев© РИА Новости. Григорий Сысоев
Ранее Константинов заявил, что иск о водной блокаде Крыма к ее организаторам планируется подать в суд в первом полугодии 2021 года. Глава рабочей группы по анализу ущерба, вице-спикер парламента республики Крыма Ефим Фикс заявил, что предварительная сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей.
"Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции, с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски", — сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, уже сейчас можно сказать, что ущерб исчисляется триллионами.
"Международная общественность должна обратить внимание на попытку Киева устроить геноцид в Крыму и дать этому жесткую оценку. Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит", — сказал спикер.
В том числе, по его словам, в перспективе возможен еще один иск, связанный с планомерным уничтожением инфраструктуры полуострова в составе Украины.
Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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