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Жириновский увидел выгоду для России в наступлении Украины в Донбассе

News.ruиещё 1
15 минут назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что России будет только выгодно, если Украина начнёт наступление в Донбассе. Политик считает, что российские войска просто разгромят ВСУ.
Для РФ увидели выгоду в наступлении Украины в Донбассе
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look PressKomsomolskaya Pravda/Global Look Press
Да мы разгромим всю эту армию, полностью. И начнётся, так сказать, движение в сторону создания Новороссии. Весь юго-восток Украины. А север — мы посмотрим, — заявил политик в эфире радиостанции KP.RU.
Жириновский при всём этом уверен: россиянам очень обидно, что украинцев готовят к войне. Жители этих двух государств — один народ, отметил лидер ЛДПР.
И это чудовищно! — заявил политик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что обвинение ополчения в обстреле, прозвучавшее со стороны Украины, является информационной провокацией. По её словам, в Киеве «пытаются обострить и без того накалённую обстановку», возлагая на ДНР вину за гибель своих четверых военных возле посёлка Шумы в Донецкой области.
Политика,Наталья Никонорова,Владимир Жириновский,ЛДПР,МИД,Россия,Украина,
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