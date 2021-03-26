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Путин назвал Мордовию значимой частью многонациональной России

ИА Regnum
52 минуты назад
Врио главы Мордовии Артем Здунов в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое провел президент России Владимир Путин, рассказал о кадровом конкурсе «Моя Мордовия».
Путин назвал Мордовию значимой частью многонациональной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это для нас очень важный проект. В своё время из Мордовии много людей уехало, особенно специалистов из тех отраслей, которые создают собственные доходы. Это узкие специалисты, в том числе и физики, и астрофизики. Мы сейчас собираем их, сделали такой клич, для кого является Мордовия малой родиной. И за три недели этого конкурса, который мы организуем как раз на платформе «Россия — страна возможностей», у нас уже 5 тыс. заявок, 46 регионов принимают участие. Это для нас очень важно», — заявил Здунов.
Он уточнил, что люди в республику приглашаются под конкретные цели, инвестиционные проекты.
По словам руководителя Мордовии, он ранее возглавлял министерство экономики Татарии и по конкурсному отбору оказался в «кадровом резерве». После обучения он был направлен в Дагестан, где был также организован кадровый конкурс, победителями которого стали 54 человека.
Врио главы Мордовии считает очень важным привлекать новые кадры в регионы, которые требуют преобразования.
«Я со своей стороны тоже хочу пожелать Вам удачи, успехов Мордовии. Мордовия — очень интересная республика, очень интересная, это Поволжье, самый центр Поволжья, с такой интересной культурой, с языком, с историей. Это значимая часть России, значимая часть многонациональной России», — сказал президент.
Также он считает очень удачной практикой работу в Татарии и Дагестане.
«Татарстан вообще у нас как кузница кадров: и в федеральных органах работают люди из Татарстана, и в региональных органах уходят на повышение, так скажем», — констатировал глава государства и добавил, что Дагестан — очень важная республика, важная территория.
Напомним, «Россия — страна возможностей» — это автономная некоммерческая организация, созданная по инициативе Путина в 2018 году. Одним из проектов этой организации является конкурс «Лидеры России».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент поддержал идею проведения форума «Россия — страна возможностей». По словам главы государства, такой форум можно будет организовать, когда решатся проблемы с ограничительными мерами из-за коронавируса. Он не исключил, что уже летом такое мероприятие может состояться.
Политика,Общество,Артем Здунов,Владимир Путин,Республика Мордовия,Россия,
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