Путин похвалил российскую систему здравоохранения

Путин напомнил, что многие государства, считающие свои системы здравоохранения развитыми, не показали такого результата в борьбе с распространением коронавируса, как Россия.

23 марта президенту сделали прививку от COVID-19. Процедура была непубличной. В Кремле не назвали препарат, которым привился Путин, однако известно, что речь идёт об одной из трёх разработанных в России вакцин. Глава государства заявил, что намерен расширить географию рабочих поездок после получения прививки.