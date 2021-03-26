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Путин похвалил российскую систему здравоохранения

News.ruиещё 3
3 часа назад
Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная система здравоохранения «отвечает уровню сегодняшнего дня».
Путин похвалил российскую систему здравоохранения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Российский лидер 26 марта принял участие в онлайн-заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», сообщает РИА Новости. Среди прочих тем обсуждалась ситуация в сфере здравоохранения.
Если бы у нас среди руководства среднего и высшего звена, ну и главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID-19, — сказал президент.
Путин напомнил, что многие государства, считающие свои системы здравоохранения развитыми, не показали такого результата в борьбе с распространением коронавируса, как Россия.
23 марта президенту сделали прививку от COVID-19. Процедура была непубличной. В Кремле не назвали препарат, которым привился Путин, однако известно, что речь идёт об одной из трёх разработанных в России вакцин. Глава государства заявил, что намерен расширить географию рабочих поездок после получения прививки.
26 марта Песков рассказал, что самочувствие Путина после вакцинации остаётся хорошим, передавал NEWS.ru.
Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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