«Это ложь»: Захарова ответила Столтенбергу

«Рамблер» писал, что ранее генсек Североатлантического альянса в своем докладе заявил, что переговоры в 2020 году не состоялись по вине России.
Россия не отказывается от взаимодействия с НАТО, подчеркнула Захарова.
«Вот эти все заявления господина Столтенберга относительно того, что Россия отказывается от диалога, - это не правда, это ложь. Предметный разговор был предложен», - подчеркнула она.
При этом официальный представитель МИД России предупредила, что конфронтационный настрой НАТО будет учтен при «внешнеполитическом и военном планировании».
Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко констатировал, что Россия утратила контакты с НАТО по военной линии. При этом он подчеркнул, что в 2020 году представители альянса отказались от подготовки к заседанию Совета Россия-НАТО, в том числе и от участия в деятельности рабочей группы.