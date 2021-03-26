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«Это ложь»: Захарова ответила Столтенбергу

Алиса Селезнёва
5 часов назад
Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия отказывается от диалога, является ложью. Об этом, по данным ТАСС, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это ложь»: Захарова ответила Столтенбергу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Рамблер» писал, что ранее генсек Североатлантического альянса в своем докладе заявил, что переговоры в 2020 году не состоялись по вине России.
Россия не отказывается от взаимодействия с НАТО, подчеркнула Захарова.
«Вот эти все заявления господина Столтенберга относительно того, что Россия отказывается от диалога, - это не правда, это ложь. Предметный разговор был предложен», - подчеркнула она.
При этом официальный представитель МИД России предупредила, что конфронтационный настрой НАТО будет учтен при «внешнеполитическом и военном планировании».
Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко констатировал, что Россия утратила контакты с НАТО по военной линии. При этом он подчеркнул, что в 2020 году представители альянса отказались от подготовки к заседанию Совета Россия-НАТО, в том числе и от участия в деятельности рабочей группы.
Политика,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,Александр Грушко,НАТО,МИД,Россия,
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