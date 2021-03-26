«Это ложь»: Захарова ответила Столтенбергу

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«Рамблер» писал, что ранее генсек Североатлантического альянса в своем докладе заявил, что переговоры в 2020 году не состоялись по вине России.

Россия не отказывается от взаимодействия с НАТО, подчеркнула Захарова.

«Вот эти все заявления господина Столтенберга относительно того, что Россия отказывается от диалога, - это не правда, это ложь. Предметный разговор был предложен», - подчеркнула она.

При этом официальный представитель МИД России предупредила, что конфронтационный настрой НАТО будет учтен при «внешнеполитическом и военном планировании».