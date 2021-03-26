Путин внес на ратификацию договор о военном сотрудничестве с Казахстаном

Президент России Владимир Путин
внес на ратификацию в Госдуму
договор между Россией
и Республикой Казахстан
о военном сотрудничестве. В соответствии с положениями договора, военное сотрудничество будет осуществляться по широкому спектру вопросов, включая военное образование и подготовку кадров, поставку вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях. Обновленный договор о военном сотрудничестве двух стран был подписан в Нур-Султане в октябре 2020 года. Ране сообщалось, что Путин и Токаев обсудили использование российской вакцины «Спутник V».