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Госдума рассмотрит внесенный Путиным на ратификацию договор о военном сотрудничестве с Казахстаном

Аргументы Неделииещё 6
8 часов назад
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве. В соответствии с положениями договора, военное сотрудничество будет осуществляться по широкому спектру вопросов, включая военное образование и подготовку кадров, поставку вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях. Обновленный договор о военном сотрудничестве двух стран был подписан в Нур-Султане в октябре 2020 года. Ране сообщалось, что Путин и Токаев обсудили использование российской вакцины «Спутник V».
Путин внес на ратификацию договор о военном сотрудничестве с Казахстаном
Фото: Аргументы НеделиАргументы Недели
Политика,Владимир Путин,Госдума,Россия,Казахстан,
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