Поклонской прочат место главы республики Крым

Поклонская очень сильно раздражает Украину. Больше, чем Аксёнов, а он этого потерпеть не может. Она серьезный конкурент, — приводит слова эксперта «Клуб регионов».
Использовать факт поддержки авторитета Аксёнова Донбассом — это чистейшей воды пиар Аксёнова, основанный на его старых связях. Кроме того, многие приехавшие из Донецка в Крым заняли высокие посты после 2014 году. И многие на этих постах до сих пор остались. Этот ход — ответ на заявление Поклонской о возвращении в Крым, — считает Ткаченко.