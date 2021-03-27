Поклонской прочат место главы республики Крым

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Поклонская ответила членам Общественной палаты ДНР, призвавшим не допускать бывшего прокурора на выборы в Госдуму. Общественники сослались на некие оскорбительные высказывания, которые якобы допускает в адрес жителей Донбасса Поклонская.