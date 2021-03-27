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Поклонской прочат место главы республики Крым

News.ruиещё 3
28 минут назад
Наталья Поклонская составит серьёзную конкуренцию Сергею Аксёнову, если захочет занять место главы Крыма. Она политик со стажем, харизмой и к тому же высокопрофессиональный юрист, считает политолог Руслан Ткаченко.
Поклонской прочат место главы республики Крым
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look PressKomsomolskaya Pravda/Global Look Press
Поклонская очень сильно раздражает Украину. Больше, чем Аксёнов, а он этого потерпеть не может. Она серьезный конкурент, — приводит слова эксперта «Клуб регионов».
Ткаченко напомнил, что представители Общественной палаты ДНР потребовали не выдвигать Поклонскую на выборы в Госдуму. И всё это смахивает на хорошую информационную атаку после того, как депутат заявила о своём возвращении в Крым в качестве прокурора республики, если «Единая Россия» не поддержит её кандидатуру на выборах. То есть, приходит к выводу специалист, нынешний глава республики осознаёт, что Поклонская вполне может занять и его место.
Использовать факт поддержки авторитета Аксёнова Донбассом — это чистейшей воды пиар Аксёнова, основанный на его старых связях. Кроме того, многие приехавшие из Донецка в Крым заняли высокие посты после 2014 году. И многие на этих постах до сих пор остались. Этот ход — ответ на заявление Поклонской о возвращении в Крым, — считает Ткаченко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Поклонская ответила членам Общественной палаты ДНР, призвавшим не допускать бывшего прокурора на выборы в Госдуму. Общественники сослались на некие оскорбительные высказывания, которые якобы допускает в адрес жителей Донбасса Поклонская.
Политика,Выборы на Украине,Крым наш,Руслан Ткаченко,Наталья Поклонская,Сергей Аксенов,Единая Россия,Госдума,Республика Крым,Украина,
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