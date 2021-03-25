В МИД России пообещали ответить на санкции Канады

"Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жестко и последовательно. Планируем предпринять ответные меры уже в ближайшее время", – сказала Захарова.
Она подчеркнула, что подобная самоизоляция от России, в которой испытывают искреннее уважение к народу Канады, идет вразрез с канадскими национальными интересами.
Как считает представитель МИД, канадская правящая элита уже довела двусторонние отношения с РФ до исторического минимума. Ранее в Кремле прокомментировали новые санкции Канады против российских чиновников. В санкционный список вошли глава ФСБАлександр Бортников, главы ФСИНАлександр Калашников и другие.