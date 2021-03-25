В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В МИД России пообещали ответить на санкции Канады

Москва24
20 часов назад
РФ скоро будет принимать ответные меры на введенные Канадой санкции. Об этом сообщается на сайте МИД России со ссылкой на официального представителя дипмиссии Марию Захарову.
В МИД России пообещали ответить на санкции Канады
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жестко и последовательно. Планируем предпринять ответные меры уже в ближайшее время", – сказала Захарова.
Она подчеркнула, что подобная самоизоляция от России, в которой испытывают искреннее уважение к народу Канады, идет вразрез с канадскими национальными интересами.
Как считает представитель МИД, канадская правящая элита уже довела двусторонние отношения с РФ до исторического минимума. Ранее в Кремле прокомментировали новые санкции Канады против российских чиновников. В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников и другие.
Политика,Санкции,Александр Калашников,Александр Бортников,ФСИН,ФСБ,МИД,Россия,Канада,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители