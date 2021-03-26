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Песков рассказал о состоянии Путина после вакцинации

News.ruиещё 8
4 часа назад
Самочувствие президента Владимира Путина после вакцинации от коронавируса остаётся хорошим. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин расширит географию поездок после вакцинации
Фото: News.ruNews.ru
По его словам, какие-либо сопутствующие эффекты прививки так и не проявились.
Насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было, — подчеркнул Песков.
Вместе с тем он оказался не готов рассказать о физической активности президента и пообещал уточнить, воздерживается ли сейчас Путин от нагрузок.
Что касается близкого окружения главы государства, то, по информации Пескова, они также прошли вакцинацию, «даже раньше привились». Он напомнил, что Путин и сам однажды упоминал об этом.
Путину вкололи первый компонент вакцины 23 марта. Процедура была непубличной. Какая именно из трёх российских вакцин была использована, в Кремле уточнять не стали. Через три недели российскому лидеру должны ввести второй компонент препарата.
Сам президент после вакцинации заявил, что после выработки антител расширит географию рабочих поездок, писал NEWS.ru.
О том, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину «Спутник V», Путин рассказал 11 августа 2020 года. В тот же день он сообщил о регистрации препарата.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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