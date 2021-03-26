Путин расширит географию поездок после вакцинации

По его словам, какие-либо сопутствующие эффекты прививки так и не проявились.

Насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было, — подчеркнул Песков.

Вместе с тем он оказался не готов рассказать о физической активности президента и пообещал уточнить, воздерживается ли сейчас Путин от нагрузок.

Что касается близкого окружения главы государства, то, по информации Пескова, они также прошли вакцинацию, «даже раньше привились». Он напомнил, что Путин и сам однажды упоминал об этом.

Путину вкололи первый компонент вакцины 23 марта. Процедура была непубличной. Какая именно из трёх российских вакцин была использована, в Кремле уточнять не стали. Через три недели российскому лидеру должны ввести второй компонент препарата.

Сам президент после вакцинации заявил, что после выработки антител расширит географию рабочих поездок, писал NEWS.ru.