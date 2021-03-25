Страны Балтии призвали предоставить медпомощь Навальному

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше
" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд
утвердил это решение. Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.