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Губернатор Приморья пригласил Лукашенко осенью приехать во Владивосток

ТАССиещё 3
25 марта 2021
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко приехать осенью во Владивосток, где к этому времени планируется открыть торговый дом республики. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА по итогам встречи белорусского лидера с губернатором российского региона.
Кожемяко пригласил Лукашенко во Владивосток
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"К приезду Александра Григорьевича мы должны сделать [открытие торгового дома]. С нуля. Это очень непросто, но надеюсь, что мы совместно это осилим", - сказал Олег Кожемяко журналистам. Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что одновременно запланирован визит Лукашенко во Владивосток, он посоветовал обратиться к белорусской протокольной службе. "Мы пригласили в сентябре. На сентябрь будем готовиться", - сказал Кожемяко.
Он также отметил, что Белоруссия является для Приморского края одним из главных торгово-экономических партнеров, и регион в дальнейшем намерен наращивать закупки белорусской техники. По его словам, 46% внешнеторгового оборота региона со странами СНГ приходится на Белоруссию. Кожемяко также отметил, что за два месяца 2021 г. уровень взаимной торговли превысил 2 млн долларов.
По информации БелТА, в 2020 году Приморский край закупил 177 единиц различной белорусской техники (в 2019 г. - 91 единицу). По словам губернатора, на текущий год уже сформирована заявка на покупку 400 единиц белорусской коммунальной техники в течение 2021-2022 годов. Кроме того, Приморский край намерен закупить около 20 дизель-генераторов различных модификаций.
Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал Приморский край давним и перспективным партнером Белоруссии на Дальнем Востоке.
Политика,Олег Кожемяко,Александр Лукашенко,Приморский Край,Владивосток,Беларусь,
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