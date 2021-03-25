Песков рассказал о состоянии Путина после вакцинации

Позавчера, как сообщал «Рамблер», Путин привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Вчера Песков отказался уточнить, какой именно вакциной привился глава государства, потому что все три российских препарата абсолютно эффективны, безопасны и надежны. Он выразил надежду, что вакцинация президента станет хорошим примером для многих граждан.
Вчера британская компания YouGov представила результаты опроса более 9,4 тысячи жителей Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов и Сербии о вакцинах против COVID-19. Согласно им, российская вакцина «Спутник V» — наиболее узнаваемая из них, а Россия вызывает наибольшее доверие как производитель вакцины.