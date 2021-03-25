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Песков рассказал о состоянии Путина после вакцинации

Артём Кульша
41 минуту назад
У президента России Владимира Путина нет побочных эффектов после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков рассказал о состоянии Путина после вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Путин привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Вчера Песков отказался уточнить, какой именно вакциной привился глава государства, потому что все три российских препарата абсолютно эффективны, безопасны и надежны. Он выразил надежду, что вакцинация президента станет хорошим примером для многих граждан.
«У президента никаких побочных эффектов не наблюдается. Он чувствует себя хорошо, переносит вакцину хорошо», — рассказал официальный представитель Кремля сегодня.
Вчера британская компания YouGov представила результаты опроса более 9,4 тысячи жителей Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов и Сербии о вакцинах против COVID-19. Согласно им, российская вакцина «Спутник V» — наиболее узнаваемая из них, а Россия вызывает наибольшее доверие как производитель вакцины.
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Вакцина обладает эффективностью 91,6%. Ее применение одобрено в 56 странах.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Министерство обороны,
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