«Ничего у нас не лихорадит»: Песков заступился за рубль

Он не согласился с тревожными оценками относительно стабильности рубля.
Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, да. Волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть. Но ничего не лихорадит, — цитирует РИА Новости Пескова.
Представитель главы государства также отметил, что Кремль не располагает информацией, когда в отношении России могут быть введены новые западные санкции.
Как полагают экономисты, такие ограничения отразятся на курсе национальной валюты. В частности, советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов ранее заявил, что факторами ослабления рубля к доллару и евро стали санкционные риски и высокий уровень неопределённости на валютных рынках.
Вместе с тем, как писал NEWS.ru, курс рубля снижался по отношению к доллару и евро, прежде всего, на фоне падения рынка нефти.