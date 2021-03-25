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«Ничего у нас не лихорадит»: Песков заступился за рубль

News.ru
25 марта 2021
Волатильность рубля сейчас наблюдается выше обычного, однако говорить о том, что российскую валюту лихорадит, неправильно. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ничего у нас не лихорадит»: Песков заступился за рубль
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он не согласился с тревожными оценками относительно стабильности рубля.
Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, да. Волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть. Но ничего не лихорадит, — цитирует РИА Новости Пескова.
Представитель главы государства также отметил, что Кремль не располагает информацией, когда в отношении России могут быть введены новые западные санкции.
Как полагают экономисты, такие ограничения отразятся на курсе национальной валюты. В частности, советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов ранее заявил, что факторами ослабления рубля к доллару и евро стали санкционные риски и высокий уровень неопределённости на валютных рынках.
Вместе с тем, как писал NEWS.ru, курс рубля снижался по отношению к доллару и евро, прежде всего, на фоне падения рынка нефти.
Политика,Санкции,Сергей Улатов,Дмитрий Песков,РИА Новости,
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