Песков обвинил Запад в попытке подавления России

"В целом, попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента крушения Советского Союза хорошо ощущались, мы их все наблюдали и помним", - сказал Песков. "Они совершенствуются со временем, осуществляются с задействованием все нового и нового технологического инструментария", - добавил он.
"Россия никогда не приемлила вмешательства в свои внутренние дела, никогда не делала этого сама, и категорически выступает против того, когда это происходит", - напомнил он.
"Мы ценим культурные обмены и обмены по линии гражданского общества, но не в формате навязывания нам ценностей, которых у нас нет или которые считаются у нас незаконными - такое тоже имеет место", - заключил Песков.