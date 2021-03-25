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Песков заявил о линии Запада на подавление России

Российская Газета
25 марта 2021
Линия, направленная на сдерживание России, явно заметна, со времени распада СССР ощущаются попытки "демократизаторства". Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков обвинил Запад в попытке подавления России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На брифинге представители прессы спросили, согласен ли Песков со словами секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о борьбе с экспансией западных идеалов, а также с заявлениями советника министра обороны Андрея Ильницкого о ментальной войне против России. "Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место быть. Линия, направленная на сдерживание России, абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом", - подчеркнул он.
"В целом, попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента крушения Советского Союза хорошо ощущались, мы их все наблюдали и помним", - сказал Песков. "Они совершенствуются со временем, осуществляются с задействованием все нового и нового технологического инструментария", - добавил он.
Так называемая мягкая сила ставит перед собой достаточно нетривиальные жесткие цели, продолжил пресс-секретарь президента.
"Россия никогда не приемлила вмешательства в свои внутренние дела, никогда не делала этого сама, и категорически выступает против того, когда это происходит", - напомнил он.
"Мы ценим культурные обмены и обмены по линии гражданского общества, но не в формате навязывания нам ценностей, которых у нас нет или которые считаются у нас незаконными - такое тоже имеет место", - заключил Песков.
Политика,Гражданская война,СССР,Николай Патрушев,Дмитрий Песков,Совет безопасности РФ,Россия,
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