Власти решили ужесточить правила работы мигрантов

«Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах», — приводит ТАСС заявление пресс-центра ведомства. В МВД подчеркнули, что не прорабатывали инициативы по созданию трудовых бирж мигрантов и выдаче полисов на оказание медицинских услуг, а также в отношении работодателей, привлекающих иностранных граждан. По заявлению министерства, эти вопросы не относятся к компетенции ведомства. Сроки введения электронных реестров не уточняются.