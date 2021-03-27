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Российские власти ужесточают правила работы мигрантов

Ura.Ruиещё 3
34 минуты назад
В России хотят обязать регистрировать иностранных рабочих и их потенциальных работодателей в электронных реестрах. Соответствующую инициативу рассматривают в МВД РФ.
Власти решили ужесточить правила работы мигрантов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU
«Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах», — приводит ТАСС заявление пресс-центра ведомства. В МВД подчеркнули, что не прорабатывали инициативы по созданию трудовых бирж мигрантов и выдаче полисов на оказание медицинских услуг, а также в отношении работодателей, привлекающих иностранных граждан. По заявлению министерства, эти вопросы не относятся к компетенции ведомства. Сроки введения электронных реестров не уточняются.
Это не первое ужесточение правил работы мигрантов, которые предлагают российские власти. Сейчас в Госдуме обсуждают возможность введения биометрии для иностранцев, приезжающих в страну без визы, передает телеканал 360.
Ранее в Кремле сообщили, что правительство рассматривает вопрос упрощенного въезда мигрантов в страну, пишет RT. Тем временем, в Совете Федерации задумали провести ревизию профессий, популярных среди иностранцев. Это необходимо, чтобы не допустить зависимость трудового рынка от мигрантов.
Политика,Совет Федерации,Госдума,МВД,Телеканал "360° Подмосковье",ИТАР-ТАСС,
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