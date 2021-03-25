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Пушков рассказал об угрозах для американцев

News.ruиещё 3
25 марта 2021
Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что американцам не следует бояться «российской угрозы». Так он отреагировал на результаты опроса Gallup.
Пушков рассказал об угрозах для американцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно опросу, 44% граждан США считают, что российская военная мощь представляет собой «первостепенную угрозу», 46% — «серьёзную, но не первостепенную».
Американцам надо бояться не Ирана или России, это придуманные угрозы, — отметил Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор считает, что основные угрозы для безопасности жителей США кроются в самом американском обществе. В частности, это расовая ненависть, разжигающие её активисты, а также «безумные» люди, владеющие огнестрельным оружием.
Ранее NEWS.ru сообщал, что угроза новой холодной войны существует из-за политики президента США Джо Байдена. Об этом заявил Алексей Пушков в интервью французскому обозревателю Кристиану Малару. Он добавил, что американской стороне следует двигаться в сторону продуктивного взаимодействия с Россией.
Политика,Иран и США,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Совет Федерации,Соединенные Штаты,
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