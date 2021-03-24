23 марта российский президент Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. По словам Пескова, глава государства прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили, заверив, что все препараты являются надежными, эффективными и безопасными.