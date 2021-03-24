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Песков рассказал о состоянии Путина после прививки от COVID-19

Газета.Ru
1 час назад
Президент России Владимир Путин хорошо себя чувствует после прививки первым компонентом вакцины от коронавируса нового типа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков с беседе с «Интерфакс».
«Президент чувствует себя хорошо», – заявил представитель Кремля.
Песков также подтвердил, что президент пройдет вакцинацию вторым компонентом препарата «в установленные сроки».
23 марта российский президент Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. По словам Пескова, глава государства прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили, заверив, что все препараты являются надежными, эффективными и безопасными.
При этом представитель Кремля отметил, что Путин не вернется к очным встречам до получения второго компонента вакцины, вопрос о возобновлении обычного графика работы российского лидера будет решаться после полного завершения процесса вакцинации.
Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Интерфакс,
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