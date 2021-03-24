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Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки

Российская Газета
30 минут назад
Президент после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо, рассказал, отвечая на вопросы "Интерфакса", пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, что Владимир Путин вчера вечером сделал прививку от коронавируса.
Второй компонент вакцины президент получит "в установленные сроки", пояснил Песков. С утра он называл журналистам эти сроки - около трех недель.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Интерфакс,
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