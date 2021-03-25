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Путин пообещал лично наградить молодых деятелей культуры

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
25 марта 2021
Президент Владимир Путин пообещал после окончания пандемии торжественно наградить лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры.
Путин пообещал лично наградить молодых деятелей культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Хочу поздравить присутствующих здесь на прямой связи лауреатов премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии молодым деятелям культуры. Сожалею, что вот уже второй год подряд обстоятельства не позволяют провести полноформатную традиционную и торжественную церемонию чествования лауреатов. Обязательно это сделаем в будущем, как можно раньше», – сказал Путин по видеосвязи с лауреатами премий, передает РИА «Новости».
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 года, по традиции глава государства вручает их в День работника культуры, который отмечается 25 марта.
Размер премии составляет 5 млн рублей, они присуждаются как одному соискателю, так и коллективу до трех человек по представлению Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Соискателями премии могут стать деятели культуры до 36 лет.
Ранее советник президента по культуре Владимир Толстой перечислил лауреатов премии главы государства для молодых деятелей культуры. Ими стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов, актриса Анна Чиповская.
Ботинис получил премию «за вклад в развитие традиций российского музыкального искусства и просветительскую деятельность». Низамов был удостоен премии «за вклад в продолжение традиций отечественной школы композиций», а Чиповская – «за исполнение ролей классического и современного репертуара в театре и кино».
Премия президента за произведения для детей и юношества за 2020 год была посмертно присуждена художнику-постановщику Владимиру Зуйкову, премию получит его семья. Также лауреатами стали преподаватель детской школы искусств из Новосибирской области Александр Пунько и коллектив создателей экспозиции «Подвиг народа» – Игорь Угольников, Александр Школьник и Дмитрий Поштаренко.
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