Путин пообещал лично наградить молодых деятелей культуры

Президент Владимир Путин пообещал после окончания пандемии торжественно наградить лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры.

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«Хочу поздравить присутствующих здесь на прямой связи лауреатов премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии молодым деятелям культуры. Сожалею, что вот уже второй год подряд обстоятельства не позволяют провести полноформатную традиционную и торжественную церемонию чествования лауреатов. Обязательно это сделаем в будущем, как можно раньше», – сказал Путин по видеосвязи с лауреатами премий, передает РИА «Новости».

Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 года, по традиции глава государства вручает их в День работника культуры, который отмечается 25 марта.

Размер премии составляет 5 млн рублей, они присуждаются как одному соискателю, так и коллективу до трех человек по представлению Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Соискателями премии могут стать деятели культуры до 36 лет.

Ботинис получил премию «за вклад в развитие традиций российского музыкального искусства и просветительскую деятельность». Низамов был удостоен премии «за вклад в продолжение традиций отечественной школы композиций», а Чиповская – «за исполнение ролей классического и современного репертуара в театре и кино».